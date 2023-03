Trevisani: «Inzaghi parla solo di cose buone! Servirebbe mea culpa» (Di martedì 21 marzo 2023) Riccardo Trevisani intervenuto in una nuova puntata di “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha parlato della comunicazione di Simone Inzaghi che a detta sua puntualmente ribadisce solo le cose positive. solo cose BUONE – Riccardo Trevisani analizza cose positive e negative fatte in questa stagione da Simone Inzaghi, ma aggiunge: «Qualche mea culpa sarebbe anche carino da poter sentire, ammenoché Inzaghi non pensi davvero che ha fatto zero errori in ventuno mesi in cui una squadra ha la prima o la seconda miglior rosa del campionato. Ha lottato testa a testa perdendo lo scudetto contro una squadra chiaramente meno forte come dimostra la stagione attuale e quest’anno è quarto in ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Riccardointervenuto in una nuova puntata di “cronache di spogliatoio” su Twitch, hato della comunicazione di Simoneche a detta sua puntualmente ribadiscelepositive.BUONE – Riccardoanalizzapositive e negative fatte in questa stagione da Simone, ma aggiunge: «Qualche measarebbe anche carino da poter sentire, ammenochénon pensi davvero che ha fatto zero errori in ventuno mesi in cui una squadra ha la prima o la seconda miglior rosa del campionato. Ha lottato testa a testa perdendo lo scudetto contro una squadra chiaramente meno forte come dimostra la stagione attuale e quest’anno è quarto in ...

