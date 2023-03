Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nutizieri : Lavori sulla linea Porretta - Pistoia: circolazione treni sospesa - in_appennino : RT muoversintoscan '???? #treni REG18467 (PISTOIA-FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a FIRENZE CASTELLO. Viaggiatori… - in_appennino : RT muoversintoscan '???? #treni per riprogrammazione offerta commerciale, il REG 18826 (CHIUSI-PISTOIA) è cancellato… - in_appennino : RT muoversintoscan '???? #treni per un inconveniente tecnico a bordo del treno, il Treno 18826 (CHIUSI-PISTOIA) è r… - muoversintoscan : ???? #treni REG18467 (PISTOIA-FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a FIRENZE CASTELLO. Viaggiatori con Treno 18509 (VI… -

Dal 28 aprile al 29 maggio tratta sospesa per lavori. I collegamenti saranno garantiti da un servizio sostitutivo con autobus...sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria ordinaria sull'intera tratta trae ... questo comporterà per alcuniin servizio l'allungamento dei tempi di viaggio di qualche minuto.Proseguono inoltre il raddoppio della- Lucca ed e' in fase di Via la Darsena Europa a ... Stiamo rinnovando la flotta die bus con mezzi a basso impatto ambientale. Interventi sono in ...

Treni Pistoia-Porretta Terme, stop alla circolazione per un mese LA NAZIONE

Stop alla circolazione dei treni tra Pistoia e Porretta Terme (sull'appennino tosco-emiliano, in provincia di Bologna). Il fermo è dovuto a dei lavori per il rinnovo di 900 metri di binari tra ...Dal 28 aprile al 29 maggio tratta sospesa per lavori. I collegamenti saranno garantiti da un servizio sostitutivo con autobus ...