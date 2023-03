Tre sorelle: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 21 marzo 2023) Tre sorelle: trama, cast, quante puntate e streaming del film Stasera, martedì 21 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Tre sorelle, film commedia di Enrico Vanzina con, tra i vari attori, Chiara Francini, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Marina, sposata con un primario di ortopedia, scopre che il marito ha una relazione con il suo assistente. Corre a trovare conforto da sua sorella Sabrina, ma anche lei è in crisi matrimoniale: è stata lasciata dal marito dopo averlo tradito. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive insieme nella villa di Marina. Con loro c’è anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina. Le raggiunge poi Caterina, la terza sorella. Marina si innamora di Antonio, loro vicino di casa, ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) Tre: trama, cast, quante puntate e streaming delStasera, martedì 21 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Trecommedia di Enrico Vanzina con, tra i vari attori, Chiara Francini, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Marina, sposata con un primario di ortopedia, scopre che il marito ha una relazione con il suo assistente. Corre a trovare conforto da sua sorella Sabrina, ma anche lei è in crisi matrimoniale: è stata lasciata dal marito dopo averlo tradito. Le duedecidono così di trascorrere le vacanze estive insieme nella villa di Marina. Con loro c’è anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina. Le raggiunge poi Caterina, la terza sorella. Marina si innamora di Antonio, loro vicino di casa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 21 Marzo 2023: Gran finale per Il commissario Ricciardi 2, tra Tre sorelle, Le Iene vs Belve.… - infoitcultura : Tre sorelle, il film-tv su Canale 5: trama, cast, location e come vederlo - infoitcultura : Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini: 'Tre sorelle' deluse d'amore se ne vanno al Circeo - redazionerumors : Su Canale 5, arriva la nuova commedia di Enrico Vanzina intitolata 'Tre Sorelle'. All'insegna dell'ilarità e della… - bubinoblog : GUIDA TV 21 MARZO 2023: RICCIARDI, TRE SORELLE, L'ULTIMA DI BELVE, I TALK POLITICI -