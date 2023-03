Tre Sorelle stasera su Canale 5 | trama e cast del film di Enrico Vanzina

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 marzo 2023)su5 in prima serata va in onda Tre, ildiè trasmesso per la prima volta in chiarosu5 va in onda in prima serata Tre, la commedia tutta al femminile diretta da. Ilviene trasmesso per la prima volta in chiaro sul digitale terrestre.e trailer.di TreRoma, estate 2019: Marina è una donna sposata, vive la classica vita da donna borghese fino a quando non scopre che il marito, primario di ortopedia, la tradisce con il suo assistente. Sconvolta, va da sua sorella Sabrina per farsi consolare ma la trova in ...