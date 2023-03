Tre Sorelle film tv di Enrico Vanzina su Canale 5: trama, cast attori, finale (chi è il padre) (Di martedì 21 marzo 2023) Tre Sorelle film tv di Enrico Vanzina su Canale 5 Stasera in prima tv su Canale 5 va in onda “Tre Sorelle” film diretto da Enrico Vanzina, uscito nel 2021 in esclusiva streaming su Prime Video. Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini interpretano rispettivamente le 3 Sorelle Marina, Sabrina e Caterina. Il film apre con una citazione di Joseph Conrad “Essere donna è un compito difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini”. Un racconto ironico, tagliente e romantico sulla forza e le fragilità di tre donne che si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite! A seguire, il cast, la trama di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 21 marzo 2023) Tretv disu5 Stasera in prima tv su5 va in onda “Trediretto da, uscito nel 2021 in esclusiva streaming su Prime Video. Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini interpretano rispettivamente le 3Marina, Sabrina e Caterina. Ilapre con una citazione di Joseph Conrad “Essere donna è un compito difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini”. Un racconto ironico, tagliente e romantico sulla forza e le fragilità di tre donne che si ritrovano a dover fare i conti con le proprie vite! A seguire, il, ladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... staseraintv : 1aTV Tre sorelle #StaseraInTV 21:21 Canale5 di EnricoVanzina - Zerovirgola2 : @Marghe0855 @fattoquotidiano @lucasappino Una delle “tre sorelle che hanno fatto un patto” - CorriereUmbria : Tre sorelle, film stasera in tv martedì 21 marzo su Canale 5. La trama #carlo5 #televisione #film… - GuidaTVPlus : 21-03-2023 21:43 #Canale5 Tre sorelle - PrimaTv #Commedia,commediaromantica #Film #StaseraInTV - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 21 Marzo 2023: Gran finale per Il commissario Ricciardi 2, tra Tre sorelle, Le Iene vs Belve.… -