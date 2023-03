Trascrizione figli di coppie gay, il sindaco di Padova convocato dal prefetto: “Noi amministratori chiamati a tutelare i diritti dei bambini” (Di martedì 21 marzo 2023) “Sul tema della registrazione all’anagrafe delle figlie e dei figli di coppie omogenitoriali, per quanto ci riguarda, di due mamme, sono convinto che Padova e il sottoscritto si muovono nell’ambito delle norme”. Il sindaco Sergio Giordani, a capo di una coalizione di centrosinistra, risponde così alla convocazione da parte del prefetto Raffaele Grassi a proposito della gestione dell’anagrafe comunale in relazione alla controversa applicazione delle norme che riguardano bambini con due genitori dello stesso sesso. Giordani aggiunge: “Su questo sono pronto e disponibile a confrontarmi con la consueta lealtà istituzionale e collaborazione con la prefettura. Si tratta di un tema che non dovrebbe essere piegato a battaglie ideologiche e rispetto al quale nel Paese esiste un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “Sul tema della registrazione all’anagrafe dellee e deidiomogenitoriali, per quanto ci riguarda, di due mamme, sono convinto chee il sottoscritto si muovono nell’ambito delle norme”. IlSergio Giordani, a capo di una coalizione di centrosinistra, risponde così alla convocazione da parte delRaffaele Grassi a proposito della gestione dell’anagrafe comunale in relazione alla controversa applicazione delle norme che riguardanocon due genitori dello stesso sesso. Giordani aggiunge: “Su questo sono pronto e disponibile a confrontarmi con la consueta lealtà istituzionale e collaborazione con la prefettura. Si tratta di un tema che non dovrebbe essere piegato a battaglie ideologiche e rispetto al quale nel Paese esiste un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Una soluzione liberale permetterebbe la trascrizione dei figli di coppie omo e vieterebbe la gestazione per altri.P… - marcocappato : Mentre il Governo sguinzaglia i Prefetti contro il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, due giudici puglie… - Piu_Europa : Costretto dal governo, @BeppeSala ferma la trascrizione degli atti di nascita dei bambini delle coppie same-sex. +E… - Gazzettino : Figli di coppie gay, la circolare per lo stop alla trascrizione anche nel veneziano. Spunta il caso Mira: «Registra… - giosuedipalo : RT @giosuedipalo: Utero in affitto, maternità surrogata e trascrizione di figli di coppie omogenitoriali nel registro anagrafe. Parte del… -