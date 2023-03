Traffico Roma del 21-03-2023 ore 19:30 (Di martedì 21 marzo 2023) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara ben trovati all’ascolto a causa di un incidente è chiusa la via Cristoforo Colombo tra li Infernetto e Casal Palocco verso Roma sulla Colombo è chiusa la carreggiata centrale da via del Canale della Lingua inevitabili disagi incolonnamenti e deviazioni tra la zona Prati a via della Camilluccia chiusa la via Trionfale per lavori Ci troviamo all’altezza di via di San Tommaso d’Aquino apertura alle 22 intanto intesto il Traffico nella zona dello stadio questa sera alle 21 il calcio femminile all’Olimpico con Roma-barcellona Traffico intenso sul Muro Torto code verso il Traffico in uscita da Roma sulle principali consolari ma intanto disagi sulla tangenziale abbiamo lunghe code tra la 24 e via delle Valli raccordo anulare ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 marzo 2023) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara ben trovati all’ascolto a causa di un incidente è chiusa la via Cristoforo Colombo tra li Infernetto e Casal Palocco versosulla Colombo è chiusa la carreggiata centrale da via del Canale della Lingua inevitabili disagi incolonnamenti e deviazioni tra la zona Prati a via della Camilluccia chiusa la via Trionfale per lavori Ci troviamo all’altezza di via di San Tommaso d’Aquino apertura alle 22 intanto intesto ilnella zona dello stadio questa sera alle 21 il calcio femminile all’Olimpico con-barcellonaintenso sul Muro Torto code verso ilin uscita dasulle principali consolari ma intanto disagi sulla tangenziale abbiamo lunghe code tra la 24 e via delle Valli raccordo anulare ...

