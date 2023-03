Traffico Roma del 21-03-2023 ore 18:30 (Di martedì 21 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera Bentornati all’ascolto da Simone Cerchiara sulla via Cristoforo Colombo di ore fa un incidente verso Roma all’altezza di via di Malafede Adesso invece un incidente altezza Infernetto sempre direzione Roma la carreggiata laterale all’altezza di via Solone possibile chiusura della carreggiata centrale incolonnamenti sull’olimpica rallentato il Traffico da Valle Aurelia verso il Casaletto in zona pratico dei 3 Lungotevere stampi Traffico intenso tra la zona del Policlinico è la stazione Tiburtina Traffico in uscita da Roma code lungo la via Cassia lungo tratti della Flaminia Nomentana e Tiburtina raccordo anulare in carreggiata nel tratto Nomentana Tiburtina in carreggiata esterna difficoltà di circolazione tra le uscite Laurentina e Appia un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascolto da Simone Cerchiara sulla via Cristoforo Colombo di ore fa un incidente versoall’altezza di via di Malafede Adesso invece un incidente altezza Infernetto sempre direzionela carreggiata laterale all’altezza di via Solone possibile chiusura della carreggiata centrale incolonnamenti sull’olimpica rallentato ilda Valle Aurelia verso il Casaletto in zona pratico dei 3 Lungotevere stampiintenso tra la zona del Policlinico è la stazione Tiburtinain uscita dacode lungo la via Cassia lungo tratti della Flaminia Nomentana e Tiburtina raccordo anulare in carreggiata nel tratto Nomentana Tiburtina in carreggiata esterna difficoltà di circolazione tra le uscite Laurentina e Appia un ...

