Traffico Roma del 21-03-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 21 marzo 2023) Luceverdedai trovati a nuovo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla via Nomentana riaperta la carreggiata in direzione Piazza Bologna Porta Pia ci riferiamo al tratto di Nomentana tra via della batteria via Sant’Angela Merici dove fino alle 18 sono in programma lavori di potatura al momento chiusa la carreggiata in direzione Sempione Montesacro rallentato intenso ilsulla via Salaria zona la dà sulla tangenziale rallentamenti tra Corso Francia e la via Salaria intenso e conclude iltra il Foro Italico e viale di Tor di Quinto mentre più tardi alle 21 all’Olimpico il calcio femminile con quarti di finaleBarcellona di Champions League chiusa via Trionfale all’altezza di via di San Tommaso d’Aquino in direzione della Camilluccia si tratta di lavori urgenti con questo per il momento è tutto ...