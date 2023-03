Traffico Roma del 21-03-2023 ore 10:00 (Di martedì 21 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati da Stefano Baiocchi Traffico ancora sostenuto sulla rete viaria cittadina sul raccordo anulare per un incidente ormai risolto rimosso permangono lunghe Code in carreggiata esterna a partire dalla via Ardeatina fino all’uscita Tiburtina in direzione quindi Salaria sempre in carreggiata esterna ci sono cose a tratti per Traffico intenso dal bivio con la Roma Fiumicino all’uscita Pontina è ancora sul raccordo in carreggiata interna ancora per Traffico intenso code a partire dalla Bufalotta fino al bivio con la Roma L’Aquila e poi dalla Casilina all’uscita Ardeatina Per me ancora una 20 sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est code da Tor Cervara al Raccordo situazione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati da Stefano Baiocchiancora sostenuto sulla rete viaria cittadina sul raccordo anulare per un incidente ormai risolto rimosso permangono lunghe Code in carreggiata esterna a partire dalla via Ardeatina fino all’uscita Tiburtina in direzione quindi Salaria sempre in carreggiata esterna ci sono cose a tratti perintenso dal bivio con laFiumicino all’uscita Pontina è ancora sul raccordo in carreggiata interna ancora perintenso code a partire dalla Bufalotta fino al bivio con laL’Aquila e poi dalla Casilina all’uscita Ardeatina Per me ancora una 20 sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est code da Tor Cervara al Raccordo situazione ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Flaminia ?? ?? ?? Coda tra Raccordo Anulare e via dei Due Ponti ?? centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Salaria ?? ?? ?? Coda tra villa Spada e Tangenziale ?? centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Nomentana ?? ?? ?? #Traffico rallentato altezza Via Jacopo Sannazzaro ?? Piazza Sempione #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Lungotevere lato centro storico ?????? traffico rallentato tra ponte Mazzini e ponte Cavour ?? F… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - SS3 Via Flaminia ?????? Traffico rallentato altezza Grande Raccordo Anulare ?? centro #Luceverde #Lazio