Traffico internazionale di cuccioli dall’est Europa scoperto dalla Forestale di Varese – VIDEO (Di martedì 21 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Traffico internazionale di cuccioli dall’est Europa, scoperto dai carabinieri della Forestale di Varese un mercato illegale di piccoli esemplari fatti giungere in Italia senza certificazioni e vaccinazioni necessarie. Il Traffico illecito di cuccioli provenienti dall’est Europa La scoperta del Traffico internazionale di cuccioli è arrivato a chiusura delle indagini preliminari condotte dai Carabinieri forestali del ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ... Leggi su ilnotiziario (Di martedì 21 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordidai carabinieri delladiun mercato illegale di piccoli esemplari fatti giungere in Italia senza certificazioni e vaccinazioni necessarie. Ilillecito diprovenientiLa scoperta deldiè arrivato a chiusura delle indagini preliminari condotte dai Carabinieri forestali del ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : L'ex presidente #AIA #Trentalange inibito per 3 mesi dal Tribunale #FIGC in seguito al caso D'Onofrio (ex procurato… - FrancescoTedes2 : RT @Internazionale: Dal 2015 la strategia europea contro l’immigrazione irregolare si è concentrata sull’arresto dei cosiddetti scafisti, m… - emanuele68 : RT @lastoriadioggi: che aveva travolto il paese africano. Al tempo stesso Alpi e Hrovatin stavano conducendo un’indagine sul traffico inter… - Lika47874251 : RT @RobertoAvventu2: Il presidente #Putin ha salvato migliaia di bambini ucraini vittime del traffico pedofilo e del traffico d'organi inte… - donpeppinodiana : RT @ossigenoinfo: Cercavano la verità su un traffico internazionale di armi e di rifiuti tossici. Furono aggrediti da gente armata. Non c’è… -