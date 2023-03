Tra minimalismo e stile french chic, è l’idea outfit più smart per le prime giornate di primavera (Di martedì 21 marzo 2023) La combo moda più smart delle prime giornate di primavera? Quella tra giacca corta di pelle e longuette. Perfetta per salutare la bella stagione appena arrivata. Ce lo dimostra Leia Sfez che l’ha sfoggiata in maniera impeccabile all’ultima settimana della moda di Milano. Il suo è un outfit tutto da copiare, fatto di pezzi facili e passepartout. Con il tocco in più di accessori eye-catching. Bianco e nero dominano nel look minimal chic scelto dalla digital creator Leia Spez all’ultima Milano Fashion Week. Bianco e nero + capi minimal La prima cosa che salta all’occhio di questo look di Leia Sfez è il contrasto cromatico tra bianco e nero. La fashion influencer e creatrice digitale francese ha infatti puntato su questo binomio intramontabile per creare un outfit dove ... Leggi su amica (Di martedì 21 marzo 2023) La combo moda piùdelledi? Quella tra giacca corta di pelle e longuette. Perfetta per salutare la bella stagione appena arrivata. Ce lo dimostra Leia Sfez che l’ha sfoggiata in maniera impeccabile all’ultima settimana della moda di Milano. Il suo è untutto da copiare, fatto di pezzi facili e passepartout. Con il tocco in più di accessori eye-catching. Bianco e nero dominano nel look minimalscelto dalla digital creator Leia Spez all’ultima Milano Fashion Week. Bianco e nero + capi minimal La prima cosa che salta all’occhio di questo look di Leia Sfez è il contrasto cromatico tra bianco e nero. La fashion influencer e creatrice digitale francese ha infatti puntato su questo binomio intramontabile per creare undove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciazzucher : @Kobeesque La sindrome da shopping è una malattia, lo vedo sia tra familiari che colleghi, a cui continuo a dire 'g… - Pikasus_ : Open studio #2 /La negazione della forma. Arnaldo Pomodoro tra minimalismo e controcultura La mostra è il secondo a… - Mokat76 : RT @culturamilano: Alla @Fond_Pomodoro torna 'Open Studio', per approfondire opere o momenti del percorso dell’artista. Fino al 28 maggio:… - ADM_assdemxmi : RT @culturamilano: Alla @Fond_Pomodoro torna 'Open Studio', per approfondire opere o momenti del percorso dell’artista. Fino al 28 maggio:… - mao59 : RT @culturamilano: Alla @Fond_Pomodoro torna 'Open Studio', per approfondire opere o momenti del percorso dell’artista. Fino al 28 maggio:… -