Tra guerra e finanza, cresce il business dei mercenari Non solo morte, ma anche spionaggio tra multinazionali (Di martedì 21 marzo 2023) Wagner e Russia Tra gli stati il maggior utilizzatore di mercenari, dalla guerra fredda ad oggi, troviamo l’America, seguita da altre nazioni occidentali quali Regno Unito e Francia Ong L’attività dei mercenari risulta essere di grande interesse anche per il mondo della finanza occidentale Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 marzo 2023) Wagner e Russia Tra gli stati il maggior utilizzatore di, dallafredda ad oggi, troviamo l’America, seguita da altre nazioni occidentali quali Regno Unito e Francia Ong L’attività deirisulta essere di grande interesseper il mondo dellaoccidentale Segui su affaritaliani.it

