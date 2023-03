Tottenham, nome nuovo per il post Conte (Di martedì 21 marzo 2023) Il Tottenham ha già voltato pagina. Dopo Antonio Conte, secondo la Bild, l'indiziato numero uno per sedersi sulla panchina degli... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Ilha già voltato pagina. Dopo Antonio, secondo la Bild, l'indiziato numero uno per sedersi sulla panchina degli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Conte ad un passo dall'addio al Tottenham, nome clamoroso per sostituirlo - sportli26181512 : Un pezzo di Juve nel futuro del #Tottenham: ecco il possibile sostituto di #Conte: Il Daily Express ha fatto il nom… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra, anche Luis Enrique per il dopo Conte al Tottenham: Nuovo nome per la panchina del Tottenham.… - Max_Noto : @90ordnasselA Obiettivamente, l'Inter ha sofferto ma ha giocato contro una signora squadra. Il Tottenham al di là d… - infoitsport : Conte ai saluti col Tottenham: svelato il nome del candidato successore -