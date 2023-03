Tottenham, Levy vuole incontrare Conte prima di decidere (Di martedì 21 marzo 2023) Antonio Conte vicino all’esonero? Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, vuole incontrare il tecnico prima di decidere il da farsi Antonio Conte via dal Tottenham? Per quanto continuino i rumors, il Daily Express Daniel Levy, proprietario degli Spurs, non ha ancora preso una decisione. Al momento la volontà di Levy è quella di avere un incontro chiarificatore con il tecnico prima di prendere qualsiasi decisione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Antoniovicino all’esonero? Il presidente del, Danielil tecnicodiil da farsi Antoniovia dal? Per quanto continuino i rumors, il Daily Express Daniel, proprietario degli Spurs, non ha ancora preso una decisione. Al momento la volontà diè quella di avere un incontro chiarificatore con il tecnicodi prendere qualsiasi decisione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Tottenham, Levy vuole incontrare Conte prima di decidere - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???#Zazzaroni: 'Dicevano che #Mourinho fosse bollito perchè non vinceva con il #Tottenham, poi è arrivato #Conte e qualc… - infoitsport : From UK - Conte può lasciare il Tottenham: Levy vuole un faccia a faccia prima di prendere una decisione - infoitsport : From UK - Conte verso l'addio al Tottenham, ma Levy vuole prima un faccia a faccia con il tecnico - Topviewsports1 : Mauricio Pochettino to Tottenham latest: Daniel Levy decision, Paratici stance, return desire… -