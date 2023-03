(Di martedì 21 marzo 2023) Èdefinitiva tra Antonioe il, con il tecnico italiano che potrebbe lasciare già in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Tottenham, è rottura con Conte: addio possibile in settimana - MCalcioNews : Antonio Conte spara a zero sul Tottenham: la rottura è definitiva - infoitsport : Antonio Conte-Tottenham, rottura totale: «Giocatori egoisti» - Italia_Notizie : Antonio Conte-Tottenham, rottura totale: «Giocatori egoisti» - serieB123 : Antonio Conte-Tottenham, rottura totale: «Giocatori egoisti» -

...il proprio apice nelle furenti dichiarazioni di Antonio Conte dopo il pareggio tra ile il Southampton. Conte - Calciomercato.itUna conferenza stampa esplosiva che ha certificato la,...totale tra Conte e il: i giocatori vogliono l'esoneroLe ultime dichiarazioni di Antonio Conte hanno fatto il giro del mondo. Il tecnico salentino ha puntato il dito contro i ...... diabolico dalla fondazione, persevera nei suoi errori e sembra vicino al punto di, al ... lo 0 - 0 con biglietto per i quarti contro il, ma la qualificazione alla Champions di questi ...

Antonio Conte-Tottenham, rottura totale: «Giocatori egoisti» Corriere della Sera

Dopo la sfuriata di Conte in conferenza stampa è arrivata immediata la reazione della proprietà del Tottenham Una rottura che arriva da lontano e che ha trovato il proprio apice… Leggi ...Conte – Calciomercato.it Una rottura apparentemente insanabile tra le parti che ... Un addio che arriverebbe a dieci giornate dalla fine della Premier League con il Tottenham in piena lotta per un ...