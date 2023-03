Torneo di Viareggio 2023 | Fiorentina show all’esordio | 5-1 all’Euro New York

(Di martedì 21 marzo 2023) Parte bene ildidellache travolge per 5-1 l’Euro New. A Santa Croce sull’Arno (PI), nella cornice dello Stadio “Masini” Presta chiude il primo tempo con una tripletta: tra il 24? e il 25? l’attaccante è già a quota due e al 45? arriva il tris che indirizza già la partita, grazie ad una deviazione in rete sugli sviluppi di un cross. Nella ripresa è Sene a scatenarsi: il fantasista viola sfrutta le indecisioni della difesa avversaria e sigla una doppietta tra il 64? e il 72?. Nel finale, all’81’, arriva anche la rete della bandiera degli statunitensi con Ablaye. Nel prossimo turno ladovrà vedersela contro il Seravezza a Comunale di Porcari. SportFace.

