Torino | no alle unghie finte in una scuola di Alpignano | “Dannose per la propria salute e per gli altri”

Leggi su tag24

(Di martedì 21 marzo 2023)? Meglio di no, secondo l’istituto comprensivo di, nel Torinese, dove la dirigente scolastica sarebbe intenzionata a metterle al bando, ritenendoleper ladi chi le indossa e pericolose per gli, perché in grado di ferire. A riportarlo è La Stampa, che cita un documento firmato dalla preside, ... TAG24.