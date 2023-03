(Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Stefano Lo Russo,di, sulla possibile costruzione di un nuovo impianto per iStefano Lo Russo,di, ha parlato a Tuttosport dell’incontro con il presidente Cairo. PAROLE – «È stata una buona occasione per rincontrarsi di persona e fare rapidamente il punto sulle diverse questioni sul tavolo, dallo stadio Grandeal Filadelfia al Robaldo. Il consolidamento della presenzaè uno degli obiettivi del nostro mandato e ci stiamo lavorando in un clima collaborativo. La nostra amministrazione tiene infatti a costruire le condizioni perché il Toro possa avere presto una». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Piemonte ??Piazza San Carlo, il pubblico ministero chiede di condannare l'ex sindaco di #Torino Chiara #Appendino @ultimora_pol - MarcoCata69 : RT @ultimora_pol: #Piemonte ??Piazza San Carlo, il pubblico ministero chiede di condannare l'ex sindaco di #Torino Chiara #Appendino @ulti… - CalcioNews24 : Torino, il sindaco: «Vogliamo una cittadella granata» - serzob : RT @francotaratufo2: 'Io sono di Torino, la mia sindaca quando era #Appendino registrava i #figli delle coppie omogenitoriali. E' arrivato… - robertozoppi68 : RT @serebellardinel: #Travaglio encomiabile:'Sono di #Torino,quando Sindaco era #Appendino @Mov5Stelle li registrava #figli di coppie omog… -

...una rimonta insperata che portò allo spareggio vincente di Reggio Emilia contro il. Oltre ad ... condividendo la proposta avanzata da molti cittadini e dal quotidiano, l'odg impegnae ...Alla cerimonia ha preso parte anche ildiChiara Appendino " Durante la cerimonia sono state deposte una corona della città die un cuscino di fiori della Juventus " Vai alla ...... ildi Beinasco Daniel Cannati e in collegamento on line ildi Nichelino Piero ... Città metropolitana die Sindaci guardano già ai passi successivi: come regolare la viabilità ...

Torino, Lo Russo non basta: c'è chi vuole il 'Sindaco delle nuove generazioni' TorinoToday

“E’ un onore essere qui oggi in rappresentanza non solo di Torino ma anche di tutte le città che partecipano al programma". Con queste parole il Sindaco Stefano Lo Russo ha ricevuto a Roma dal ...«Il Piemonte ha voluto restare fuori per colpa di qualche genio del no - ha aggiunto Salvini, ricordando il voto contrario del Consiglio comunale di Torino ai tempi della sindaca M5S Chiara Appenino - ...