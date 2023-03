Torino, Cairo: «Le prossime partite saranno undici finali» (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Urbano Cairo sulla stagione del Torino: «Stiamo facendo meglio dell’anno scorso, le prossime partite saranno decisive» Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’evento Passione Gazzetta. Di seguito le sue parole sul momento del calcio italiano e sulla stagione dei granata. CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano sta facendo molto bene e io sono molto contento perché, dieci anni fa era in cima al mondo, poi ha avuto qualche battuta d’arresto. Però il fatto che oggi si sia tornati con tante squadre ben posizionate, è un orgoglio e uno stimolo per noi che vogliamo raggiungere questi traguardi. Complimenti a chi c’è». STAGIONE DEL Torino – «Siamo un pochino avanti rispetto allo scorso anno, abbiamo tre punti in più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Urbanosulla stagione del: «Stiamo facendo meglio dell’anno scorso, ledecisive» Urbano, presidente del, ha parlato a margine dell’evento Passione Gazzetta. Di seguito le sue parole sul momento del calcio italiano e sulla stagione dei granata. CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano sta facendo molto bene e io sono molto contento perché, dieci anni fa era in cima al mondo, poi ha avuto qualche battuta d’arresto. Però il fatto che oggi si sia tornati con tante squadre ben posizionate, è un orgoglio e uno stimolo per noi che vogliamo raggiungere questi traguardi. Complimenti a chi c’è». STAGIONE DEL– «Siamo un pochino avanti rispetto allo scorso anno, abbiamo tre punti in più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GranataAndy : Cairo: 'Le squadre italiane in Europa sono uno stimolo. Per il Torino ora undici finali'.... Uno stimolo..PER GLI A… - sportli26181512 : Torino, Cairo: 'Dobbiamo giocare 11 finali': Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto all'evento Passi… - VoceGiallorossa : ???@TorinoFC_1906, Cairo: 'Complimenti alle squadre italiane in Europa' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA - AlbiT4ro : @Gianlui82088323 cairo suino vendi il torino - Luxgraph : Cairo, le 11 finali e un futuro Toro da costruire -

Torino, Cairo: "Le prossime partite saranno undici finali" Le parole di Urbano Cairo sulla stagione del Torino: "Stiamo facendo meglio dell'anno scorso, le prossime partite saranno decisive" Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell'evento Passione Gazzetta. Di seguito le sue parole sul momento del calcio italiano e sulla stagione dei granata. CALCIO ITALIANO - "Il calcio ... Torino, Cairo: 'Dobbiamo giocare 11 finali' Commenta per primo Il presidente del Torino , Urbano Cairo , è intervenuto all'evento Passione Gazzetta e ha fatto il punto anche sulla stagione della squadra granata: 'Per quanto riguarda il Toro siamo di poco avanti rispetto allo ... Torino, il sindaco: "Vogliamo una cittadella granata" ... sindaco di Torino, sulla possibile costruzione di un nuovo impianto per i granata Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha parlato a Tuttosport dell'incontro con il presidente Cairo. PAROLE - "È ... Le parole di Urbanosulla stagione del: "Stiamo facendo meglio dell'anno scorso, le prossime partite saranno decisive" Urbano, presidente del, ha parlato a margine dell'evento Passione Gazzetta. Di seguito le sue parole sul momento del calcio italiano e sulla stagione dei granata. CALCIO ITALIANO - "Il calcio ...Commenta per primo Il presidente del, Urbano, è intervenuto all'evento Passione Gazzetta e ha fatto il punto anche sulla stagione della squadra granata: 'Per quanto riguarda il Toro siamo di poco avanti rispetto allo ...... sindaco di, sulla possibile costruzione di un nuovo impianto per i granata Stefano Lo Russo, sindaco di, ha parlato a Tuttosport dell'incontro con il presidente. PAROLE - "È ... Cairo, le 11 finali e un futuro Toro da costruire Tuttosport Torino, Cairo: «Le prossime partite saranno undici finali» Le parole di Urbano Cairo sulla stagione del Torino: «Stiamo facendo meglio dell’anno scorso, le prossime partite saranno decisive» CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano sta facendo molto bene e io ... Cairo: "Ci aspettano undici finali" Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del momento del calcio italiano e del Torino a margine dell'evento “Passione Gazzetta”. “Sono molto contento di ... Le parole di Urbano Cairo sulla stagione del Torino: «Stiamo facendo meglio dell’anno scorso, le prossime partite saranno decisive» CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano sta facendo molto bene e io ...Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del momento del calcio italiano e del Torino a margine dell'evento “Passione Gazzetta”. “Sono molto contento di ...