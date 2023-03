Torino | 15enne porta una torta all’hashish alla festa con gli amici | in 10 all’ospedale

(Di martedì 21 marzo 2023) Un ragazzo di 15 anni di Bricherasio, in provincia di, hato a cena unapreparata con l’aggiunta di un ingrediente speciale. Oltre alle uova efarina, il ragazzo versato nell’impasto anche diversi grammi di hashish: abbastanza da mandaredieci delle persone presenti a cena. La vicenda risale a domenica, quando il giovane era stato invitato insieme ai genitori a una cena a casa di. Nessuno dei dieci ricoverati è in condizioni gravi e sono tutti stati dimessi dal pronto soccorso. Preoccupato dalle conseguenze, il giovane ha consegnato ai carabinieri circa 35 grammi di hashish avanzati dricetta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : Il ragazzino è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio #Torino #droga #RadioBruno #21marzo - VercesiErnesto : RT @LucioMalan: Torino, 15enne prepara una torta all'hashish: dieci intossicati. Del resto fior di “cantanti” e celebrità inneggiano allo s… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Torino, 15enne prepara una torta all'hashish di nascosto: dieci intossicati #torino - oznecniv5 : RT @SkyTG24: #Torino, 15enne porta torta all'hashish a una festa: 10 intossicati - giovannaworld96 : RT @ultimoranet: #Torino, un 15enne di Bricherasio prepara una torta per il suo compleanno aggiungendo hashish: amici e genitori (ignari) f… -

