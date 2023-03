Top 30 dei giocatori più preziosi della Seria A: Osimhen è primo, Kvara secondo (Di martedì 21 marzo 2023) Transfermarkt ha aggiornato “i prezzi” dei giocatori, vale a dire le quotazioni attuali, e fra i primi trenta giocatori più preziosi in serie A sono presenti diversi giocatori del Napoli. In pratica il podio è dominato dagli azzurri di Spalletti. Al primo posto nella lista dei giocatori più preziosi c’è Osimhen. L’attaccante del Napoli con le sue prestazioni e i suoi 21 gol in campionato e 4 in Champions ha fatto schizzare il prezzo del suo cartellino a 100 milioni. Una variazione di 30 milioni in più rispetto a novembre 2022. Al secondo posto non c’è, come atteso, Leao, che da primo giocatore più prezioso della Serie A passa ad essere il terzo. Il suo valore è diminuito di 5 milioni rispetto a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Transfermarkt ha aggiornato “i prezzi” dei, vale a dire le quotazioni attuali, e fra i primi trentapiùin serie A sono presenti diversidel Napoli. In pratica il podio è dominato dagli azzurri di Spalletti. Alposto nella lista deipiùc’è. L’attaccante del Napoli con le sue prestazioni e i suoi 21 gol in campionato e 4 in Champions ha fatto schizzare il prezzo del suo cartellino a 100 milioni. Una variazione di 30 milioni in più rispetto a novembre 2022. Alposto non c’è, come atteso, Leao, che dagiocatore più preziosoSerie A passa ad essere il terzo. Il suo valore è diminuito di 5 milioni rispetto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore3269 : RT @La_Bianconera: La favola di Federico #Gatti, guerriero a San Siro! ?? Le evoluzioni e i 'rodaggi' dei calciatori non sono sempre lineari… - napolista : Top 30 dei giocatori più preziosi della #SeriaA: #Osimhen è primo, #Kvara secondo Secondo Transfermarkt ci sono 7… - AlbertoLeone79 : @marifcinter Juric seppur bravo non sa comunicare...ci vuole anche un certo stile per allenare l'inter...poi se dev… - SimoGiglioo : @aaangelicafero nayt io credo che sia nella top 3 dei più sottovalutati, bresh secondo me è valutato giusto - Roberta_Siro : RT @La_Bianconera: La favola di Federico #Gatti, guerriero a San Siro! ?? Le evoluzioni e i 'rodaggi' dei calciatori non sono sempre lineari… -