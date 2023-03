Tiro a volo | raduno al Tav Rosatti per gli azzurri in vista della Coppa del Mondo

(Di martedì 21 marzo 2023) LadelISSF di Larnaca (CYP) in programma dal 25 marzo al 2 aprile si avvicina sempre di più e e il Direttore Tecnico NazionaleFossa Olimpica Marco Conti ha radunato i componentiSquadra che gareggerà nell’appuntamento internazionale per una quattro giorni di stage intensivo per prepararsi al meglio. Ad ospitare gliè il Tav Giorgiodi Ponso (PD), sulle cui pedane il tecnico Folignate, accompagnato anche dal CTSquadraRodolfo Viganò, è al lavoro da ieri e si tratterrà fino a giovedì 23 marzo. A sua disposizione, per quanto riguarda il trap, ci sono AlessandraValle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Respinta da gip la nuova richiesta di archiviazione dell’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo sulla morte del… - sportface2016 : Tiro a volo - Quattro giorni di raduno al Tav Rosatti per gli azzurri del Trap - xspidermommy : RT @Coninews: ?? Buon compleanno a Francesco D’Aniello, d’argento ai Giochi Olimpici di #Pechino2008 nel double trap di tiro a volo! ???? #21… - migiranoleruote : @barone_rotto Comunque io pensavo lo facessero presidente della commissione Sport, sezione tiro a volo.… - BuonoClaudio : Vincenzo Viggiano, un giovane lucano che entra a far parte dell’importante “Accademia del tiro a volo acrobatico”… -

E' stato l'aereo del 'Maverick napoletano' Luigi Bonavolontà - conosciuto anche come Goodwill - colonnello dell'Aeronautica Militare e istruttore die diaria/aria aria/terra con quasi 3000 ...La squadra italiana di Trap è attualmente al Tav Rosatti di Ponso (PD) per un raduno iniziato lunedì 20 marzo e in programma fino a giovedì 23. Gli azzurri, guidati dal Direttore Tecnico Nazionale ...... nel secondo tempo decidono la sfida D'Ascanio (aldal limite) ed Ercolani (gol non gol ... De Ronzi (in area) e Raponi (in ripartenza). La doppietta di Ferretti (palogol in girata di prima ...

Tiro a volo, raduno al Tav Rosatti per gli azzurri in vista della Coppa del Mondo OA Sport

La Coppa del Mondo ISSF di Larnaca (CYP) in programma dal 25 marzo al 2 aprile si avvicina sempre di più e e il Direttore Tecnico Nazionale della Fossa Olimpica Marco Conti ha radunato i componenti ...Il G91 non è più in servizio dal 1992. E' stato l’aereo del “Maverick napoletano” Luigi Bonavolontà – conosciuto anche come Goodwill - colonnello dell'Aeronautica Militare e istruttore di volo e di ...