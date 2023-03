Tiro a volo | quattro giorni di raduno al Tav Rosatti per gli azzurri del Trap

(Di martedì 21 marzo 2023) La squadra italiana diè attualmente al Tavdi Ponso (PD) per uniniziato lunedì 20 marzo e in programma fino a giovedì 23. Gli, guidati dal Direttore Tecnico Nazionale della Fossa Olimpica Marco Conti, si stanno preparando per la Coppa del Mondo ISSF di Larnaca, a Cipro, in programma dal 25 marzo al 2 aprile. Presenti Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) ed Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) al femminile e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) e Lorenzo Franquillo (Marina Militare) di Trevi (PG). SportFace.

Tiro a volo: Gabriele Rossetti vince l'oro in Coppa del mondo Poliziamoderna.it

Tiro a volo - Gli azzurri del trap partecipano a un raduno al Tav Rosatti in vista della tappa di Coppa del Mondo in programma dal 25 marzo.