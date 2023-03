TikTok indagata dall’Antitrust | non vigila sui video autolesionistici degli adolescenti Il caso della “cicatrice francese”

(Di martedì 21 marzo 2023) I ragazzi si sfidano a farsi del male sucondividendo idelle loro prestazioni. L’AGCM vuole capire perché il social non fa niente per evitare la diffusione di queste attività, venendo meno alle sue linee guida....

Usa, "spiati dati di americani": indagata società che controlla TikTok Adnkronos

L'Antitrust ha deciso di avviare un'istruttoria riguardo TikTok per i video autolesionisti presenti sulla piattaforme.L' Antitrust indaga su Tik Tok. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ispezione nella sede italiana del social network. L'autorità ha avviato un' istruttoria ...