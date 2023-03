Tik Tok | l’Antitrust avvia un’istruttoria sulla cicatrice francese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioLaurenzi : RT @maxpix69: Comunque i video su tik tok del pareggio so più belli de tutti mr sto a ammazzá da ride! L’enorme presa ar culo e la pubblica… - diawski : gli edit di blue lock su tik tok sono paurosi - GiuliaArduini3 : @anastas70790905 @AndreaDianetti Se cerchi su tik tok trovi una marea di video di Edoardo che parla malissimo di le… - tturbojr__ : RT @forvmidablee: oddio ma nel tik tok di christian c’è anche mattia!!!!! - MICROC0SMO : ieri mi era uscito il loro video nei per te ed ero tipo ?????? that’s suspicious… poi ho visto che ari le commenta tut… -

L' Autorità Antitrust avvia un' istruttoria nei confronti di TikTok per la sfida "cicatrice francese", quella in cui i ragazzini si danno dei forti pizzicotti in volto fino a lasciarsi un segno. ...... chiede conto delle sue simpatie filonaziste e sottolinea l'aspetto narcisistico di Navalny in questa ossessione per i social media (il duetto con la figlia per il video cantato su, l'ansia ...Nel mirino è finita ByteDance, la casa madre del social Alcuni governi hanno deciso di vietare l'uso diai dipendenti degli uffici pubblici . La preoccupazione riguarda il trattamento dei ...

La mamma su tik tok, la risposta dell'insegnante e la concezione novecentesca della Scuola Tp24

Una nuova challenge autolesionista spopola su TikTok e mette in allarme le autorità: si tratta della “cicatrice francese”, un trend nato appunto oltralpe che prevede il darsi forti pizzicotti in volto ...TikTok è indagata dall'Antitrust per la sfida della 'cicatrice francese', che sta spopolando sulla piattaforma cinese.