Thomas Bricca ucciso ad Alatri, Roberto e Mattia Toson (padre e figlio) sospettati di omicidio: 'Gli hanno sparato da uno scooter' (Di martedì 21 marzo 2023) Thomas Bricca , il 18enne di Alatri colpito in fronte da un proiettile lo scorso 30 gennaio e poi morto, sarebbe stato ucciso Roberto e Mattia Toson , padre e figlio . Solo loro i sospettati ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023), il 18enne dicolpito in fronte da un proiettile lo scorso 30 gennaio e poi morto, sarebbe stato. Solo loro i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quotidianolazio : Omicidio Thomas Bricca, indagato ex poliziotto della penitenziaria - - SkyTG24 : Omicidio Alatri, un padre e il figlio indagati per morte Thomas - infoitinterno : Roberto e Mattia Toson indagati per l’omicidio di Thomas Bricca: sequestrato un altro telefono - MCalcioNews : Omicidio Thomas Bricca, possibile svolta indagini: i due sospettati - SoniaSamoggia : RT @fanpage: C’è un secondo nome iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio di Thomas Bricca. È Roberto Toson, padre del ragazzo g… -