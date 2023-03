The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per Aonuma il gameplay cambierà il mondo di gioco (Di martedì 21 marzo 2023) Parla Eiji Aonuma: stando al nostromo di The Legend of Zelda, il gameplay di Tears of The Kingdom cambierà drasticamente il mondo di gioco Per avere un potenziale candidato ai prossimi Game Awards, Nintendo ha parlato davvero poco di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, specie in fatto di gameplay. Mancano meno di due mesi al lancio del titolo open world, ma la totale scarsità di dettagli in merito (come l’interfaccia, perenne assente nei trailer) rende i fan sempre più impazienti. Seppur giocando a carte coperte, il responsabile della serie Eiji Aonuma ha svelato qualcosa di più su cosa possiamo aspettarci dal nuovo titolo. ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 marzo 2023) Parla Eiji: stando al nostromo di Theof, ildiof Thedrasticamente ildiPer avere un potenziale candidato ai prossimi Game Awards, Nintendo ha parlato davvero poco di Theofof the, specie in fatto di. Mancano meno di due mesi al lancio del titolo open world, ma la totale scarsità di dettagli in merito (come l’interfaccia, perenne assente nei trailer) rende i fan sempre più impazienti. Seppur giocando a carte coperte, il responsabile della serie Eijiha svelato qualcosa di più su cosa possiamo aspettarci dal nuovo titolo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ??? “Vola in pace maestro! Ciò che sei riuscito a fare in questa vita è qualcosa di enorme e che non verrà mai dimen… - Gingy7891 : RT @NintendoItalia: Dalle distese di Hyrule ai suoi vasti cieli... Sarai tu a decidere quale cammino seguire mentre esplori il mondo di Th… - PokemonGoRaidIt : RT @NintendoItalia: Dalle distese di Hyrule ai suoi vasti cieli... Sarai tu a decidere quale cammino seguire mentre esplori il mondo di Th… - NintendoItalia : Dalle distese di Hyrule ai suoi vasti cieli... Sarai tu a decidere quale cammino seguire mentre esplori il mondo d… - tuttoteKit : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per Aonuma il gameplay cambierà il mondo di gioco #NintendoSwitch… -