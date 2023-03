The Crown | le prime immagini sull’incidente di Lady Diana scatenano le polemiche

(Di martedì 21 marzo 2023) “So cruel, so wicked”, ovvero “Così crudeli, così malvagi“: con questi epiteti la rivista inglese the Sun ha bollato i vertici Netflix in seguito alla diffusione delledel set di The6 dell’incidente che causò la morte diSpencer, del suo compagno Dodi Al-Fayed e dell’autista Henri Paul la notte del 31 agosto 1997. La replica della Mercedes che trasportava la principessa, ha fatto in poco tempo il giro del web, suscitando l’indignazione di utenti e tabloid. I fan della royal family puntano il dito contro la piattaforma streaming, accusando la produzione di Thedi voler drammatizzare eccessivamente l’evento. La replica di Netflix non si è fatta aspettare, con la piattaforma che ha fatto sapere che “il momento esatto dell’impatto dell’incidente non verrà mostrato“. ...

