The Crown: le prime immagini di Kate e William nella sesta stagione (Di martedì 21 marzo 2023) Ecco finalmente le prime immagini di Kate e William, direttamente dal set della sesta ed ultima stagione The Crown. Scopriamole insieme Le riprese della sesta stagione di The Crown sono ufficialmente in corso. Tanta è la carne messa al fuoco dalle nuove puntate; i fan stanno infatti aspettando di vedere trasposti alcuni degli eventi che hanno fatto la storia, segnando per sempre il destino della famiglia reale inglese e non solo. Questa sarà infatti la stagione del tragico evento della morte di Diana, che ha scosso il mondo, ma anche dell'incontro tra William e Kate. Le prime immagini sul set, che riguardano i due, sono state appena ...

