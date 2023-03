Tetsuo | riscoprire un cinema ieri nascosto e oggi scomparso

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 21 marzo 2023) Nessuno è pronto a un film comedi Shin’ya Tsukamoto. Non lo era nel 1989, quando l’opera del regista giapponese si mostrava per la prima volta a un pubblico inconsapevole (che ne sarebbe rimasto affascinato, trasformando velocemente il lungometraggio in un cult per intenditori) e non lo è nemmeno. D’altronde, come potrebbe esserlo? A partire da quei primissimi titoli di testa dove minacciosi tamburi e rumori metallici c’introducono in un mondo in bianco e nero sporco, perverso, industriale e orrorifico. E occorre meno di un minuto a Tsukamoto per catapultarci in un tour de force visivo e uditivo, mutando in maniera netta e decisa la nostra esperienza di visione. Diciamocelo chiaramente: non esistono film come. Non così puramente viscerali, non così tanto capaci di stordire in maniera netta anche a distanza di più ...