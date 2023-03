Test | Sei pronta per una nuova relazione?

Leggi su dilei

(Di martedì 21 marzo 2023) La fine di una, indipendentemente dalla sua durata, ha sempre un sapore dolceamaro. Da una parte, infatti, ci sono i ricordi, il cuore in frantumi e i rimpianti per tutto quello che è stato e che poteva essere. Dall’altra, invece, ci sono le inedite e infinite opportunità che si aprono davanti a noi. Immaginare un nuovo amore, dopo la fine di un rapporto, è qualcosa che fatichiamo a fare, soprattutto se la fine di una storia ha lasciato delle ferite che ogni tanto continuano a fare male. Ma è giusto lanciarsi a capofitto in un nuovo rapporto o è meglio aspettare? E in ogni caso, come si capisce che è arrivato il momento giusto per lasciarsi andare? Come in tutte le cose che parlano di amore e di sentimenti, non esiste una risposta giusta o sbagliata, così come non c’è un tempo idoneo per tornare a far battere il cuore. Quello che dobbiamo domandarci, ...