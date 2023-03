Terzo finalista Gf vip, cos’è successo ieri? Riassunto puntata 20 marzo 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) Terzo finalista Gf vip. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello vip ci sono stati due verdetti importanti: l’eliminazione di Antonella Fiordelisi e la qualificazione alla finale di Giaele De Donà. Terzo finalista Gf vip La terza finalista del Gf vip è appunto Giaele. Un verdetto a sorpresa, dato che tutti i sondaggi vedevano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)Gf vip. Nelladisera del Grande Fratello vip ci sono stati due verdetti importanti: l’eliminazione di Antonella Fiordelisi e la qualificazione alla finale di Giaele De Donà.Gf vip La terzadel Gf vip è appunto Giaele. Un verdetto a sorpresa, dato che tutti i sondaggi vedevano ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Terzo finalista Grande Fratello Vip chi è uscito ieri sera 20 marzo - biofresh_somma : #gfvip comunque bellissimo come sotto la foto del terzo finalista cioè Giaele sul profilo del Grande Fratello ci so… - Giornaleditalia : Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip: eliminato e colpo di scena sul terzo finalista - mernesvt : Giaele il terzo finalista, come mi diverto soprattutto perché si staranno strappando i capelli in questo momento a… - stangoodselin : RT @ggspata: Alfonso dice che verrà nominato 'a sorpresa' il terzo finalista, ma in realtà hanno già pubblicato le percentuali del televoto… -