Terreni contesi, conferma in Cassazione: appartengono a San Felice Circeo (Di martedì 21 marzo 2023) San Felice Circeo – Dopo vent’anni, si chiude la partita dei “Terreni contesi” tra i Comuni di San Felice Circeo e Sabaudia. Parliamo di alcune porzioni di territorio situate nelle zone di Molella, Palazzo, Mezzomonte e Bagnara che, come stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello del 2021, “blindata” ora dall’ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata il 16 marzo 2023, appartengono al patrimonio disponibile del Comune di San Felice Circeo. Per ricostruire la vicenda, occorre fare un salto indietro nel tempo. È il 2003 quando il Comune di San Felice Circeo rivendica davanti al Tribunale di Latina che quelle porzioni di terreno, pur ricadendo nella circoscrizione amministrativa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 marzo 2023) San– Dopo vent’anni, si chiude la partita dei “” tra i Comuni di Sane Sabaudia. Parliamo di alcune porzioni di territorio situate nelle zone di Molella, Palazzo, Mezzomonte e Bagnara che, come stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello del 2021, “blindata” ora dall’ordinanza della Corte dipubblicata il 16 marzo 2023,al patrimonio disponibile del Comune di San. Per ricostruire la vicenda, occorre fare un salto indietro nel tempo. È il 2003 quando il Comune di Sanrivendica davanti al Tribunale di Latina che quelle porzioni di terreno, pur ricadendo nella circoscrizione amministrativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Terreni contesi al Circeo, la Cassazione: “Sono di San Felice non di Sabaudia” - angelo_perfetti : Terreni contesi al Circeo, la Cassazione: “Sono di San Felice non di Sabaudia” - infotemporeale : Terreni “contesi” con Sabaudia, arriva la pronuncia della Cassazione: appartengono a San Felice Circeo - Latina_Oggi : Terreni contesi, conferma in Cassazione: appartengono a San Felice Circeo Il sindaco Di Cosimo «Dialogo e cooperazi… - ilregginoit : Mammasantissima, la storia dei terreni contesi tra i Piromalli e i Molè che potrebbero essere costati la vita al bo… -