Terremoto Turchia-Siria | la resistenza delle dighe è confortante ma va capito il loro ruolo nel sisma

In Turchia ci sono più di 600 dighe e, da molti anni, c'è un progetto per costruirne altre 22 nella regione meridionale dell'Anatolia, quella recentemente colpita dal Terremoto. Finora ne sono state completate una decina, che invasano complessivamente circa 120 miliardi di metri cubi d'acqua. L'iniziativa ha generato un grave contenzioso con la Siria, l'Iraq e l'Iran, i paesi di valle che condividono l'uso delle acque del Tigri e dell'Eufrate (vedi, per esempio, Sofer, A., Rivers of Fire: The Conflict Over Water in the Middle East, Lanham MD: Rowman & Littlefield, 1999). Negli anni, la presenza di un carico idraulico da 120 miliardi di tonnellate ha suscitato anche forti perplessità di natura sismica. Queste dighe sono state costruite in un territorio a elevata pericolosità ...

