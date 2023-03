Terremoto tra Afghanistan e Pakistan | magnitudo 6 5 | un minuto di terrore

(Di martedì 21 marzo 2023) Scossa violenta, avvertita fino a New Delhi. L'epicentro a 40 chilometri a sud - sudest di Jurm, a una profondita di circa 180 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Terremoto tra Pakistan e Afghanistan, scossa di magnitudo 6.8 nell'Hindu Kush - vigilidelfuoco : #Terremoto #Perugia, continuano le operazioni dei #vigilidelfuoco tra Umbertide, Montone e Gubbio: 787 gli interven… - Antonio23667226 : RT @repubblica: Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan, avvertita fino in India - ahmetzak : RT @repubblica: Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan, avvertita fino in India - wireditalia : #Pakistan #Afghanistan: il sisma di magnitudo 6.6 è stato registrato alle 18, ora italiana, al confine tra i due pa… -

...meteorologico del Pakistan l'epicentro delè stato a 180 chilometri di profondità nella regione di Hindukush in Afghanistan. Il sisma ha scosso però anche diverse parti del Pakistancui ...Scossa violenta, avvertita fino a New Delhi. L'epicentro a 40 chilometri a sud - sudest di Jurm, a una profondita di circa 180 ...Sono 107 le dighe entro un raggio di 200 chilometri dall'epicentro delanatolico del 6 febbraio 2023 ,cui le dighe Ataturk, Karakaya e Keban sull'Eufrate. Valutare la loro risposta al ...

Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan, avvertita fino in India la Repubblica

Forte scossa di terremoto tra Afghanistan e Pakistan di magnitudo 6.5 Una violenta scossa di terremoto, durata oltre 30 secondi, ha colpito nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, una vasta area del ...Sale la tensione a Parigi (101 fermi), e in tutto il Paese, dopo che è stata bocciata la mozione di sfiducia al governo Borne, accusato di aver fatto ricorso a poteri costituzionali speciali per far ...