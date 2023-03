Terremoto Star Wars: Damon Lindelof abbandona il film. E non solo (Di martedì 21 marzo 2023) Star Wars. Nella notte è stata diffusa una notizia preoccupante per il futuro cinematografico di Guerre Stellari. Il ritorno al cinema della saga si fa sempre più complicato e i fan potrebbero avere buone ragioni per iniziarsi a preoccupare. Varie fonti hanno riportato la notizia che Damon Lindelof avrebbe abbandonato il progetto che gli era… » Leggi su starwarsnews (Di martedì 21 marzo 2023). Nella notte è stata diffusa una notizia preoccupante per il futuro cinematografico di Guerre Stellari. Il ritorno al cinema della saga si fa sempre più complicato e i fan potrebbero avere buone ragioni per iniziarsi a preoccupare. Varie fonti hanno riportato la notizia cheavrebbeto il progetto che gli era… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... starwarsnewsit : Terremoto Star Wars: Damon Lindelof abbandona il film. E non solo - - foxarts_z : @godiva_ghoul You are real and i wait your draws everyday. I like your style so much,! UwU posso dirtelo anche in i… -