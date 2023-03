Terra amara, spoiler: Müjgan rovinerà Yilmaz e Zuleyha? (Di martedì 21 marzo 2023) Müjgan Hekimo?lu sarà sempre più una mina vagante, come svelano gli spoiler di Terra amara relativi alle prossime puntate. La dottoressa, infatti, sarà ormai accecata dalla gelosia nei confronti di Yilmaz e Zuleyha e compirà un gesto clamoroso. Tutto partirà quando Demir scoprirà dal Pubblico Ministero, Jülide Yalç?nkaya, che una lettera anonima lo accusa dell'omicidio del cugino Ercüment Akman, in realtà compiuto da Yilmaz. Quest'ultimo, infatti, è intervenuto per salvare Gülten Ta?k?n, che era stata già violentata dall'uomo e che rischiava anche di essere uccisa. Yilmaz, in quel drammatico frangente, ha colpito il nipote di Hünkar con una pietra e gli ha tolto la vita. Successivamente, Fekeli ha fatto sparire le prove del delitto e nessuno ha mai ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 marzo 2023)Hekimo?lu sarà sempre più una mina vagante, come svelano glidirelativi alle prossime puntate. La dottoressa, infatti, sarà ormai accecata dalla gelosia nei confronti die compirà un gesto clamoroso. Tutto partirà quando Demir scoprirà dal Pubblico Ministero, Jülide Yalç?nkaya, che una lettera anonima lo accusa dell'omicidio del cugino Ercüment Akman, in realtà compiuto da. Quest'ultimo, infatti, è intervenuto per salvare Gülten Ta?k?n, che era stata già violentata dall'uomo e che rischiava anche di essere uccisa., in quel drammatico frangente, ha colpito il nipote di Hünkar con una pietra e gli ha tolto la vita. Successivamente, Fekeli ha fatto sparire le prove del delitto e nessuno ha mai ...

