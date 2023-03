Terra Amara, Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 Aprile 2023: Mujgan E’ Incinta! (Di martedì 21 marzo 2023) Terra Amara, Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 Aprile 2023: Mujgan riferisce a Yilmaz di essere incinta. Per Akkaya è un duro colpo, dato che a questo punto l’uomo decide di non partire con Zuleyha e di rimanere al fianco della moglie… Prosegue Terra Amara e, nella settimana dal 3 al 7 Aprile 2023, arriveranno diversi colpi di scena. Tra questi ci sarà sicuramente uno che riguarderà Mujgan, la quale riferirà ad Yilmaz di essere incinta proprio mentre lui starà pianificando la partenza con Zuleyha. La dottoressa però non sarà convinta fino in fondo di voler avere il bambino. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Terra ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 21 marzo 2023)dal 3 al 7riferisce a Yilmaz di essere incinta. Per Akkaya è un duro colpo, dato che a questo punto l’uomo decide di non partire con Zuleyha e di rimanere al fianco della moglie… Proseguee, nella settimana dal 3 al 7, arriveranno diversi colpi di scena. Tra questi ci sarà sicuramente uno che riguarderà, la quale riferirà ad Yilmaz di essere incinta proprio mentre lui starà pianificando la partenza con Zuleyha. La dottoressa però non sarà convinta fino in fondo di voler avere il bambino. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro....

