(Di martedì 21 marzo 2023) Mentre Hunkar e Demir stanno discutendo per il denaro elargito dati a Sermin, lui viene convocato dal procuratore che gli comunica che verrà scagionato dalle accuse di omicidio perché sulla pistola ritrovata non sono state rinvenute le sue impronte. – / L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara 2 anticipazioni 21 Marzo 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 21 marzo 2023 - je_jeyd : RT @Simonasoleluna: Terra amara insegna che quando sei buona e comprensiva la prendi sempre lì #TerraAmara - Marisol14042321 : Orietta quando parla io penso a Fekeli di terra amara quando racconta #terraamara sto morta ve lo giuro - Gio55981465 : RT @Gi01992: TERRA AMARA ieri dalle 15.35 fino alle 16.30 e sopra #DomenicaIn Incredibile la soap turca ?? #terraamara -

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda oggi, alle 14.10, Demir riceve una chiamata dal procuratore: è stato scagionato. Sulla pistola con cui fu ucciso Cengaver, infatti, non ci sono le ...Durante la puntata della seconda stagione diche andrà in onda martedì 21 marzo su Canale5 alle 14:10, Demir scoprirà che sua madre Hunkar ha elargito una grossa somma di denaro alla nipote per testimoniare a suo favore. Per questo ......Akkaya (Uur Güne) e Demir Yaman (Murat Ünalm) a concedersi un armistizio senza dover litigare pochi giorni dopo Tale prospettiva sembrerà delinearsi nelle prossime puntate italiane di,...

Terra Amara, anticipazioni turche: Hunkar fa arrestare Sermin, ma lei medita vendetta SuperGuidaTV

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Riusciranno mai Yilmaz Akkaya (Ugur Günes) e Demir Yaman (Murat Ünalmis) a concedersi un armistizio senza dover litigare pochi giorni dopo Tale ...