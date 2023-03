Tensioni a Parigi durante le proteste contro la riforma delle pensioni (Di martedì 21 marzo 2023) Continuano le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni: i manifestanti si riuniscono a Parigi per protestare contro l'adozione definitiva della riforma delle pensioni. Gli oppositori della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Continuano lein Franciala: i manifestanti si riuniscono aper protestarel'adozione definitiva della. Gli oppositori della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Francia, manifestazioni spontanee dopo lo stop alla sfiducia per il governo: tensioni a Parigi, cassonetti e spazza… - fanpage : Il governo francese è salvo per un pelo: la mozione di sfiducia sostenuta da tutte le opposizioni dopo la riforma d… - petergomezblog : Francia, proteste in tutto il Paese dopo lo stop alla sfiducia sulle pensioni. A Parigi tensioni e cassonetti in fi… - DeSantis1948 : RT @fattoquotidiano: Francia, manifestazioni spontanee dopo lo stop alla sfiducia per il governo: tensioni a Parigi, cassonetti e spazzatur… - PalmiraCedrone : RT @gianfrancomer11: un popolo vero non molla mai !! -