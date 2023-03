Tennis: Wta Miami, Cocciaretto fuori al 1° turno (Di martedì 21 marzo 2023) Miami, 21 mar. - (Adnkronos) - Elisabetta Cocciaretto fuori al primo turno del torneo Wta 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurra, numero 49 del mondo, cede all'ucraina Marta Kostyuk, numero 38 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), 21 mar. - (Adnkronos) - Elisabettaal primodel torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). L'azzurra, numero 49 del mondo, cede all'ucraina Marta Kostyuk, numero 38 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti.

