(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Sportcast, la società del Gruppo Fitp che gestisce il canale tv Super, comunica di aver raggiunto un accordo con la United StatesAssociation (la federstatunitense) per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli US. L'accordo, raggiunto con la collaborazione di IMG, avrà durata pluriennale a partire dal 2023, e consentirà agli appassionati italiani di tornare ad assistere gratuitamente alla prova americana del Grand Slam dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv. Supertrasmetterà i match più importanti sia in diretta che in differita nell'arco delle 24 ore, mentre, in aggiunta, la piattaforma digitale SuperTenniX darà ai tesserati Fitp e ai propri abbonati la possibilità di vedere tutte le partite del torneo in streaming. “La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobyCasty : RT @Tennista_Ita: Annuncio storico: gli #UsOpen saranno trasmessi da @SuperTennisTv con un accordo pluriennale. #tennis | #Supertennis | #… - GiorgioCMascion : RT @federtennis: Gli #USOpen tornano in chiaro in Italia dopo 34 anni! Accordo storico tra Sportcast e @usta: lo Slam statunitense sarà i… - FiorinoLuca : RT @federtennis: Gli #USOpen tornano in chiaro in Italia dopo 34 anni! Accordo storico tra Sportcast e @usta: lo Slam statunitense sarà i… - TV7Benevento : Tennis: Us Open, da quest'anno in chiaro su Supertennis - - roberiez : Tennis: Us Open, da quest'anno in chiaro su Supertennis -

... comunica di aver raggiunto un accordo con la United StatesAssociation (la federtennis statunitense) per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli US. L'accordo, raggiunto con ...L'essenza dell'American Way, della ricerca della felicità sotto luci da cinema, illumina anche la storia recente delitaliano. A New York, allo USdel 2015, la Little Italy si è presa la ...La marchigiana si è arresa per 6 - 3 6 - 2 all'ucraina Kostyuk MIAMI (STATI UNITI) - Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno nel "Miami", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock ...

Il tabellone del Miami Open 2023 di tennis: Sinner è ancora dalla ... Sport Fanpage

comunica di aver raggiunto un accordo con la United States Tennis Association (la federtennis statunitense) per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli US Open. L'accordo, raggiunto con la ...Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la United States Tennis Association (la federtennis statunitense) per acquistare ...