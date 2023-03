Tennis: Torneo Miami. Cocciaretto sconfitta al primo turno (Di martedì 21 marzo 2023) La marchigiana si è arresa per 6 - 3 6 - 2 all'ucraina Kostyuk Miami (STATI UNITI) - Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno nel "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) La marchigiana si è arresa per 6 - 3 6 - 2 all'ucraina Kostyuk(STATI UNITI) - Elisabettaesce di scena alnel "Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Miami. Cocciaretto sconfitta al primo turno - EricTCartman12 : @EsercitoCrucian La “patria della Libertà” che fino agli anni ‘60 aveva la segregazione razziale. Ma il problema è… - torinosportiva : Il tennis a Torino non si ferma più: a maggio il nuovo torneo 175 'Piemonte Open' - torinoggi : Il tennis a Torino non si ferma più: a maggio il nuovo torneo 175 'Piemonte Open' - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Non solo le ATP Finals, a Torino un nuovo torneo internazionale di tennis -