Tennis | Navratilova ha sconfitto il cancro | ' temevo di non vedere il prossimo Natale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) New York, 21 mar. (Adnkronos) - "Per quanto ne sanno i medici, sono guarita dal". Queste le parole con cui l'ex campionessa delmondiale Martinaha annunciato di aver vinto una delle battaglie più importanti della sua vita. L'ex numero uno al mondo, che ha vinto 18 titoli Slam in singolare, aveva rivelato a gennaio il ritorno del tumore allo stadio 1 al seno e alla gola che già l'aveva colpita nel 2010. "Sono andata nel panico per tre giorni quando l'ho scoperto pensando che avrei potuto nonil- ha rivelato la campionessa ceca al giornalista britannico Piers Morgan di TalkTV -. Adesso, dopo altre due settimane di radioterapia preventiva, sarò libera di andare".ha raccontato di aver notato l'ingrossamento di ...