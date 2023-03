(Di martedì 21 marzo 2023) In un’intervista con Piers Morgan su TalkTV, che andrà in onda martedì,ha rivelato di essere guarita dal cancro alla gola e al seno che le era stato diagnosticato durante il mese di gennaio. Le sue parole al conduttore britannico sono quelle che ogni appassionato avrebbe voluto sentire: “Per quanto ne sanno i medici, sono senza cancro”. La ceco-americana è stata costretta a rimandare i piani di adottare un bambino con sua moglie, Julia Lemigova, quando le è stato diagnosticato. Ha detto: “Sono stata in preda al panico totale per tre giorni pensando che avrei potuto non vedere il”, “Mi è venuta in mente la lista dei desideri di tutte le cose che volevo fare – ha poi continuato– so che questo può sembrare davvero superficiale, ma quello che ho pensato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Martina Navratilova ha sconfitto il cancro: 'Avevo paura di non vedere il prossimo Natale' La leggenda del tennis a… - Ftbnews24 : Tennis, Martina Navratilova ce l'ha fatta: l'ex tennista ha sconfitto il cancro

Tennis, Martina Navratilova ha sconfitto il tumore: "Temevo di non arrivare al prossimo Natale" OA Sport

In un’intervista con Piers Morgan su TalkTV, che andrà in onda martedì, Martina Navratilova ha rivelato di essere guarita dal cancro alla gola e al seno che le era stato diagnosticato durante il mese ...La campionessa ha raccontato in un'intervista di aver debellato la malattia annunciata a inizio anno: "Quando l'ho saputo sono andata nel panico" ...