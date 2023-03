Tennis | Holger Rune | “Giocare una partita è come scendere in guerra”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) E’ andato in archivio il primo Masters 1000 della stagione con la vittoria di Carlos Alcaraz in finale contro Daniil Medvedev e il ritorno dello spagnolo al numero 1 del mondo, ma è già l’ora di proiettarsi al 1000 di Miami, in Florida. Deve riscattare un inizio di stagione non brillantissimo il secondo classe 2003 in classifica dopo Alcaraz, ossia. Il danese ha perso contro Stan Wawrinka al terzo turno del torneo californiano e ha parlato in vista dei prossimi appuntamenti: “Rispetto allo scorso anno sono migliorato in termini di sicurezza e di livello di gioco. Tutto sta accadendo molto velocemente. Ora sono numero 8 del mondo, ma ancora non sono soddisfatto: voglio di più, ma senza avere fretta“. L’attuale numero 8 del mondo si è soffermato anche sul suo approccio ai match: “Ilè uno sport elettrizzante e non lo ...