Tennis, gli US Open 2023 saranno visibili in chiaro su SuperTennis: Eurosport perde l'esclusiva (Di martedì 21 marzo 2023) Pochi minuti fa è stata ufficializzata un'importante notizia riguardante la trasmissione di uno dei tornei Tennistici più attesi della stagione, gli US Open 2023 (in programma dal 28 agosto al 10 settembre). Negli ultimi anni, grazie a Eurosport è stato possibile seguire in diretta tutti i match, ma per quest'anno le cose cambieranno. Infatti, i diritti per la trasmissione del torneo statunitense sono stati acquisiti da SuperTennis: di conseguenza, gli US Open saranno visibili in chiaro, una importante novità che farà felici tanti appassionati e tifosi, che potranno così vedere in tv (ma anche in streaming) gratuitamente gli incontri più significativi.

