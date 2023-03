Tennis | Eurosport non avrà i diritti per la trasmissione degli US Open 2023 | saranno visibili in chiaro su SuperTennis

(Di martedì 21 marzo 2023) Pochi minuti fa è stata ufficializzata un’importante notizia riguardante ladi uno dei torneitici più attesi della stagione, gli US(in programma dal 28 agosto al 10 settembre). Negli ultimi anni, grazie aè stato possibile seguire in diretta tutti i match, ma per quest’anno le cose cambieranno. Infatti, iper ladel torneo statunitense sono stati acquisiti da Super: di conseguenza, gli USin, una importante novità che farà felici tanti appassionati e tifosi, che potranno così vedere in tv (ma anche in streaming) gratuitamente gli incontri più significativi. WTA Miami: ...

18 volte campionessa Slam in singolare ed ex numero uno WTA, ha speso parole di grande ammirazione nei confronti di Alcaraz ai microfoni di. ' Non so dove possa migliorare. La bellezza ...

