Tennis | Chris Evert su Alcaraz | “Ha la classe di Djokovic e Nadal”

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo la vittoria di Indian Wells degli scorsi giorni, Carlosè tornato ad essere il numero 1 nel ranking ATP. Una posizione che gli compete dopo l’assenza diai primi Master 1000 della stagione negli Stati Uniti. Lo spagnolo ha battuto in finale Daniil Medvedev, mostrando ancora una volta di essere un giocatore ... TAG24.

... tifosi e colleghe, soprattutto la rivale di sempre,Evert . Le due, che hanno dato vita alla rivalità più longeva della storia del, si sono affrontate 80 volte nel rettangolo da gioco ...Martina Navratilova è stata una delle più grandi campionesse delmondiale , con ben 18 ... La sua rivalità conEvert è stata poi una delle più avvincenti della ...... senza dimenticare le versioni sportive con gare automobilistiche o partite die golf. Fra i ... In lingua originale Mario ha la voce diPratt , mentre Charlie Day sarà Luigi. Anya Taylor - ...

Chris Evert: "Alcaraz non ha punti deboli: ha la classe di Djokovic e Nadal" Eurosport IT

TENNIS - La leggenda tennis femminile e talent di Eurosport usa parole al miele per definire il n° 1 del mondo: "È nato per essere un campione, sarà il suo anno ...L'ex campionessa ha svelato in un'intervista a Piers Morgan di aver sconfitto il cancro dopo una difficile terapia negli ultimi mesi. Due forme di tumore, a gola e seno.